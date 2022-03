Koronavírus drží Slovensko v pazúroch: Znova pribudli tisíce nakazených!

Koronavírus neustále ohrozuje Slovákov. Prinášame vám najnovšiu štatistiku.

Laboratóriá v nedeľu urobili 15 288 PCR testov, z ktorých bolo 6 557 pozitívnych. Bohužiaľ, pribudli aj ďalšie obete. Ochoreniu COVID-19 podľahlo 19 pacientov. V pondelok v nemocniciach ubudlo 25 pacientov. Ku koncu dňa teda na lôžkach ležalo 2 205 ľudí. Údaje zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií na svojej webovej stránke.

"Pribudlo 6557 ľudí s pozitívnym PCR testom, takmer 45 percent nebolo zaočkovaných. Pozitívny antigénový test malo 1574 osôb, takmer 42 percent z nich nemá očkovanie," priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

V nemocniciach je 2205 pacientov s COVID-19, na JIS a OAIM je 193 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 76 ľudí. "Viac ako 68 percent z hospitalizovaných pacientov nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky," priblížila.

Treťou dávkou očkovacej látky sa v pondelok zaočkovalo 526 osôb, druhú dávku vakcíny dostalo 193 ľudí, prvou dávkou očkovacej látky sa zaočkovalo 72 osôb.

Priemerný vek pozitívne testovaných osôb sa zvýšil na 40 rokov. Najvyššia pozitivita (1284) bola v pondelok (28. 3.) opäť zaznamená u ľudí v produktívnom veku, a to vo vekovej skupine od 35 do 44 rokov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

Z pozitívne testovaných osôb PCR testami bolo 2884 mužov a 3673 žien. "Vo vekovej kategórii 65 a viac rokov ich bolo 839. Medzi deťmi je hlásená najvyššia pozitivita po testovaní PCR testami (404) vo vekovej kategórii od desiatich do 14 rokov," priblížila hovorkyňa.

Z pohľadu krajov bolo najviac pozitívne testovaných osôb PCR testami v Bratislavskom kraji (1275), najmenej pozitívnych výsledkov PCR testov hlási za pondelok Banskobystrický kraj (618).