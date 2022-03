Lengvarský o veľavravnej štatistike z covidových oddelení: Bude treba štvrtá dávka?

Na pľúcnej ventilácii v súčasnosti končí 100 % nezaočkovaných pacientov. V relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

„Na umelej pľúcnej ventilácii je 100 % nezaočkovaných. Dal som si to dnes extra zistiť,“ povedal minister, ktorý naďalej odporúča ľuďom očkovanie. Štvrtá očkovacia dávka zatiaľ podľa Lengvarského nie je v hre. Podľa ministra to, či bude potrebná, ukáže až budúcnosť. „Uvidíme na jeseň, ako sa to bude vyvíjať,“ podotkol Lengvarský.

Súčasnú epidemickú situáciu hodnotí minister ako dobrú. „Nevidíme okrem nárastu prípadov, čo je v celej Európe, žiadny problém s epidemickou situáciou. Nárast pozitívnych prípadov zatiaľ nevyvolal zásadný nápor na nemocnice. A to je dôležité. Čo však neznamená, že na jeseň by sme tu nemohli mať niečo iné,“ povedal.