V krajine zúri omikron, no aj tak uvoľňujú pandemické opatrenia: Spoliehajú na kolektívnu imunitu?

Nový Zéland počas tohto týždňa uvoľní prísne pandemické opatrenia, pretože počty nových prípadov nákazy koronavírusom dosiahli vrchol a imunita populácie je na vysokej úrovni. Oznámila to v stredu novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Obmedzenia počtu osôb, ktoré sa môžu stretávať na otvorenom priestranstve, budú podľa Ardernovej zrušené v piatok. Počet ľudí na športových podujatiach a koncertoch tak už nebude obmedzený.

Od 4. apríla nebudú povinné potvrdenia o očkovaní a QR kódy a takisto sa zruší aj povinnosť zamestnancov dať sa zaočkovať. Povinné očkovanie bude zrušené aj pre policajtov, vojakov a pracovníkov v oblasti vzdelávania. V zdravotníctve a u pracovníkov pohraničnej stráže však zostáva v platnosti.

"Toto nie je koniec, no istým spôsobom je to nový začiatok," povedala Ardernová. Pripomenula, že Nový Zéland zaznamenal od začiatku pandémie viac ako 500.000 prípadov nákazy. Skutočný počet infekcií však podľa odborníkov môže byť až 1,7 milióna. "To spolu s 95 percentami plne zaočkovaných Novozélanďanov znamená, že teraz máme vyššiu úroveň kolektívnej imunity," povedala.

Novému Zélandu sa dlho darilo chrániť sa pred koronavírusom. Krajina však v súčasnosti čelí vlne nákazy variantom omikron a len v utorok zaznamenala takmer 21.000 nových prípadov infekcie. Miera zaočkovanosti je v tejto krajine vysoká a Nový Zéland, ktorý má viac ako päť miliónov obyvateľov, zaznamenal len 177 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, pripomína AFP. Ardernová sa obyvateľom poďakovala za obeť, ktorú počas uplynulých dvoch rokov prinášali.