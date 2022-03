Nemecký prezident mal pozitívny test na koronavírus: Poznáme jeho zdravotný stav

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa nakazil koronavírusom. Podľa dnešného vyjadrenia hovorkyne jeho kancelárie má hlava štátu len mierne príznaky choroby covid-19, informovala agentúra DPA. Covid-19 má aj Steinmeierova žena Elke Büdenbenderová, u ktorej sa choroba tiež prejavuje miernymi symptómami.

Prezidentský pár sa uchýlil do izolácie a všetci ľudia, s ktorými prišiel do kontaktu, boli o nákaze informovaní, uviedla hovorkyňa. Nemecko prežíva prudký rozmach epidémie covidu-19, pri ktorom takzvaná sedemdňová incidencia uvádzajúca počet infikovaných na 100.000 obyvateľov dosahuje rekordné hodnoty. Dnes to bolo 1733,4 v pondelok 1714,2 av sobotu 1735,0.

V nedeľu 20. marca pritom v Nemecku skončila väčšina hlavných protikoronavírových opatrení a vyžadované sú prakticky už iba rúška a sociálny odstup. Svetová zdravotnícka organizácia dnes Nemecko a ďalšie európske krajiny kritizovala za príliš "brutálne" ukončenie covidových obmedzení.