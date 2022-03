NCZI zverejnilo podrobnosti: Aha, v ktorej vekovej kategórii bola najvyššia pozitivita

Priemerný vek ľudí s pozitívnym výsledkom PCR testu je 39 rokov.

Najvyššia pozitivita (1779) bola v pondelok (21. 3.) opäť zaznamená u ľudí v produktívnom veku, a to vo vekovej skupine od 35 do 44 rokov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

"Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo v pondelok 8937 pozitívne testovaných osôb PCR testami, z toho bolo 968 vo vekovej skupine 65 a viac rokov," doplnila Sivá.

Čo sa týka očkovania proti ochoreniu COVID-19, dovedna je na Slovensku plne zaočkovaných 2.760.849 osôb. "Pre očkovanie v produktívnom veku od 20 do 60 rokov sa rozhodlo na Slovensku 1.708.614 osôb, ktorým bola podaná prvá dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19," priblížila Sivá. Celkový počet zaočkovaných osôb treťou dávkou vakcíny vo veku od 20 do 60 rokov je k dnešnému dňu 845.830. Najviac ľudí v tejto vekovej kategórii je podľa jej slov zaočkovaných v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji.