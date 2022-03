Subvariant omikronu už ukazuje silu v Číne a častiach Európy: Čo očakávajú americkí odborníci od BA.2

Americkí zdravotnícki odborníci upozorňujú, že vysoko nákazlivý subvariant koronavírusu omikron BA.2 by mohol onedlho viesť k ďalšiemu rastu počtu nákaz v USA.

Hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci uviedol, že subvariant BA.2 je o zhruba 50 až 60 percent nákazlivejší ako pôvodný omikron, ale nezdá sa, že by spôsoboval vážnejšie ochorenie. Predstavitelia zdravotníctva naďalej zdôrazňujú, že vakcinácia proti koronavírusu a podanie posilňujúcej dávky je stále najlepšou cestou na predchádzanie vážnemu ochoreniu. Informuje o tom portál cnbc.com.

„Zvýšil svoju schopnosť prenosu,“ povedal Fauci o subvariante. „Avšak, keď sa pozeráte na tieto prípady, nezdá sa, že by boli vážnejšie a nevyzerá to tak, že by obchádzali imunitnú odpoveď získanú vakcináciou alebo predošlou infekciou,“ dodal.

Subvariant omikronu už spôsobil rast počtu nákaz v Číne a v častiach Európy. Odhaduje sa, že tvorí približne 25 alebo 30 percent nových prípadov v USA, ale môže sa stať najdominantnejším variantom v krajine, konštatoval Fauci. Poznamenal, že predpokladá rast počtu infekcií pre subvariant BA.2, ale nemusí ísť o také masívne pribúdanie nákaz ako spôsobili predchádzajúce varianty.