V Česku neustále stúpa počet nakazených: V krajine potvrdili smutné množstvo prípadov

V utorok pribudlo v Česku 10.715 potvrdených prípadov covidu-19.

Je to o 230 viac ako pred týždňom. V medzitýždňovom porovnaní tak počet nových prípadov vzrástol tretíkrát v rade, hoci sa opäť menej testovalo. Vysoká bola hlavne pozitivita u preventívne testovaných. Laboratóriá zaznamenali tiež 1938 podozrenie na opakovanú nákazu, približne rovnako ako pred týždňom.

Znovu sa mierne zvýšila incidencia, na 100.000 obyvateľov pripadá za posledných sedem dní 508 nakazených. V nemocniciach je s koronavírusom 2212 pacientov. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva.

Laboratóriá v utorok vykonali zhruba 34.000 testov, o 5000 menej ako pred týždňom. Pri preventívnych testoch bolo podľa prvých údajov pozitívnych 27,56 percenta vzoriek, čo by bol najvyšší podiel za jeden deň od začiatku epidémie. Pri ďalších aktualizáciách sa ale tieto údaje revidujú a to tak, že podiely pozitívnych testov väčšinou klesajú.

Počty nakazených v ČR v medzitýždňovom porovnaní zhruba od začiatku februára klesali, ale v minulom týždni začali rásť. Podľa riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislava Duška vydrží vysoké pravdepodobne do konca marca. Za dôvod zastavenia poklesu považuje vysokú nákazlivosť variantu omikrón, prípadne jej subvarianty BA.2, a ich schopnosť nakaziť aj ľudí, ktorí nákazu už prekonali alebo sú očkovaní.

Dušek ale upozornil, že vyššie počty pozitívne testovaných sa nepremietajú do záťaže nemocníc. Očakáva, že naopak bude ďalej klesať počet hospitalizovaných vo vážnom stave. Denne by podľa neho malo do nemocníc smerovať v nasledujúcich zhruba desiatich dňoch priemerne 200 pacientov, 20 na jednotky intenzívnej starostlivosti. Počet hospitalizovaných od minulého týždňa klesol o viac ako 200 ľudí, počet pacientov v ťažkom stave sa znížil o 40 na 121.

Očkovanie v utorok podstúpilo 3113 ľudí. Je to najmenej vo všedný deň v tomto roku. Záujem o vakcinácii klesá už niekoľko týždňov. Najčastejšie si teraz ľudia chodia na tretiu posilňujúcu dávku. V utorok ju dostalo 2462 ľudí.

V Česku sa od pondelka rozvoľnili ďalšie protiepidemické opatrenia. Nosenie respirátorov už je povinné iba v hromadnej doprave, zdravotníctve a sociálnych službách. Na ostatných miestach nie je nutná žiadna ochrana dýchacích ciest. Povinnosť zakrývania nosa a úst bola spolu s vývojom epidémie opakovane zmierňovaná a znovu sprísňovaná.