Remišová v súvislosti s pandémiou poukázala na závažný problém: Odhodlaná podniknúť kroky!

V čase pandémie sa asi 130-tisíc detí nemohlo učiť online.

Poukázala na to na dnešnej tlačovej besede vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Kúpu počítača si navyše nemôže na Slovensku dovoliť 110-tisíc domácností, ktoré sú ohrozené chudobou. Zároveň podotkla, že téma digitálnej chudoby sa na Slovensku otvára po prvýkrát. Dodala, že ministerstvo investícií predkladá na rokovanie vlády SR analytický materiál, ktorý je prvým krokom, aby štát prijal konkrétne kroky na riešenie digitálnej chudoby.

Remišová konštatovala, že ak Slovensko chce, aby digitálna transformácia bola úspešná, tak musí byť spravodlivá. Všetci ľudia na Slovensku by mali mať podľa nej možnosť využívať benefity, ktoré digitálna transformácia poskytuje. Vicepremiérka uviedla, že v roku 2006 využívalo na Slovensku internet 43 percent ľudí, pričom v súčasnosti je to 87 percent, avšak využívanie internetu a digitálne schopnosti závisia od veku a príjmu.

„Miera digitálnych zručností s vekom rapídnym spôsobom klesá,“ zhodnotila ministerka s tým, že sa to deje od 45. roku. Za veľký problém to Remišová považuje pri populácii, ktorá je ekonomicky aktívna, teda zamestnancoch. V prípade seniorov zo skupiny od 65 – 88 rokov 41 percent nevlastní ani počítač, smartfón či tablet. Iba priemerné digitálne zručnosti má 67 percent seniorov.

Na riešenie digitálnej chudoby je v pláne ministerstva investícii Národný broadbandový plán, ktorý by mal zaistiť pripojenie všetkých domácností do roku 2030 k ultrarýchlemu internetu a pre školy, úrady, inštitúcie či dopravné uzly pripojenie s rýchlosťou aspoň 1 Gbit/s. Remišová objasnila, že z nových eurofondov by sa tak vyčlenili peniaze na pokrytie bielych miest na celom Slovensku. Ministerstvo rozbieha aj Národný projekt na zlepšenie digitálnych zručností, v ktorom chce vyškoliť 1,5 milióna ľudí – zamestnancov verejnej správy, ľudí nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov do 65 rokov a seniorov nad 65 rokov. Finančné pokrytie pre tento projekt rieši rezort cez Plán obnovy a odolnosti SR aj cez nové eurofondy.