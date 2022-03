V Univerzitnej nemocnici v Košiciach počet covidových pacientov neklesá: Riaditeľ aj o dobrej správe

Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) má stále obsadených takmer 70 percent covidových lôžok.

Aktuálne je v nej hospitalizovaných takmer 200 pacientov s ochorením COVID-19. Informovala o tom v utorok hovorkyňa UNLP Monika Krišková. "Covidové lôžka sú počas týždňa obsadené od 65 do 70 percent. Prakticky už tretí týždeň nám počet pacientov neklesá. Situácia je však stabilizovaná a zvládnuteľná, hoci nám ju stále komplikuje predovšetkým výpadok zdravotníkov, ktorých takisto postihuje omikron," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.

"Dobrou správou je, že umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje oveľa menej pacientov, ako to bolo pri predchádzajúcich vlnách covidu. To nám umožňuje spustiť operatívu a bežný režim na Triede SNP," dodal. Jednotlivé medicínske pracoviská sa podľa neho vrátia do bežného stavu postupne v súlade s tým, ako bude klesať počet zdravotníkov na PN.





Naďalej platí zákaz návštev pacientov, ktorý potrvá predbežne do konca marca. "Najskôr sa musia znížiť stavy covidových pacientov v našom zdravotníckom zariadení, až potom môžeme uvoľniť opatrenia aj u nás, v súčasnej situácii by to bolo riskantné," vysvetlil Slávik.

Rovnako je potrebné testovanie pacientov pred hospitalizáciou. Naďalej platí, že pacient, ktorý je vopred objednaný na hospitalizáciu, potrebuje PCR test nie starší ako 72 hodín. O prípadnom vykonaní antigénového testu krátko pred alebo po prijatí pacienta na oddelenie rozhodne lekár. Lekár príslušnej ambulancie, oddelenia či kliniky takisto rozhodne o nutnosti testovania pacienta pred konkrétnym vyšetrením.

Tento týždeň začali v očkovacom centre UNLP na Rastislavovej 43 podávať aj vakcínu od spoločnosti Novavax.