Vlna omikronu na ústupe? V tomto okrese to neplatí! Kedy predpovedá regionálna hygienička zlepšenie

O útlme aktuálnej vlny pandémie v okrese Stará Ľubovňa ešte nie je možné hovoriť.

Skonštatovala to pre agentúru SITA regionálna hygienička Mária Mancalová, podľa ktorej to preukazujú aktuálne čísla pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj situácia v nemocniciach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Starej Ľubovni eviduje za minulý týždeň celkovo 533 nových potvrdených pozitívnych prípadov, čo je oproti predošlému kalendárnemu týždňu mierny pokles - o 27 prípadov. V Ľubovnianskej nemocnici je dnes hospitalizovaných 31 pacientov, z nich jeden potrebuje pomoc umelej pľúcnej ventilácie.





Najviac prípadov zaznamenal RÚVZ opäť v Starej Ľubovni, za minulý týždeň ich bolo 157, za ňou nasledujú Jakubany s 92 prípadmi. Nad dvadsať sa ich vyskytlo aj v Novej Ľubovni a Podolínci. Pozitívnych eviduje úrad aj v troch zariadeniach sociálnych služieb na území okresu. „Ide o tri pozitívne potvrdené prípady na ochorenie COVID-19 u zamestnancov, v každom zariadení po jednom prípade. Pri klientoch neevidujeme žiadne pozitívne potvrdené prípady,“ priblížila Mancalová.

Zároveň dodala, že úrad očakáva, že situácia v súvislosti so šírením koronavírusu by sa mohla do leta opäť zlepšiť, ako to bolo v predošlých dvoch rokoch pandémie.