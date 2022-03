V handlovskej nemocnici sa starajú o 13 covidových pacientov: Pozor na zmenu pri antigénovom testovaní

V handlovskej nemocnici sa k dnešnému dňu starajú o 13 pacientov s ochorením COVID-19, z ktorých šiesti sú očkovaní.

Ako informovala riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová, medzi zamestnancami evidujú piatich ľudí s potvrdenou nákazou koronavírusom.

Aj handlovská nemocnica na základe príkazu ministra zdravotníctva ukončila päťeurové antigénové testovanie v mobilnom odberovom mieste. „Keďže však pandémia ešte úplne neskončila, rozhodli sme sa záujemcom vyjsť v ústrety a otestovať sa budú môcť aj naďalej ako samoplatcovia, a to od pondelka do štvrtka v čase od 7:30 do 18:30," upozornila Eckhardtová.

Ako ďalej doplnila, za uplynulý týždeň nemocnica vykonala 182 PCR testov, u ktorých bola pozitivita takmer 57 percent. Antigénové testy potvrdili u 24 percent testovaných.