Dva roky od prvého potvrdeného prípadu COVID-19 na Slovensku: Mikas zdvíha varovný prst

V nedeľu 6. marca to budú dva roky od prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 ma Slovensku.

Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), prvopočiatky pandémie tohto ochorenia však siahajú do roku 2019, keď sa prvé prípady objavili na území Číny. Od 31. decembra 2019 do 5. januára 2020 bolo v Číne hlásených 59 prípadov vírusovej pneumónie spôsobenej novým koronavírusom, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia. ÚVZ SR vydal informáciu pre verejnosť o novom víruse z Číny 10. januára 2020, o ktorom informoval aj kľúčové rezorty.

Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková, hlavný hygienik Ján Mikas vydal prvé usmernenie pre regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) a pre príslušné rezorty 23. januára. Vyzval ich, aby zabezpečili informovanie zdravotníckych zariadení o manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. V Európe prvý prípad ochorenie zaznamenali 24. januára a 30. januára Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze.

Od 3. februára 2020 sa na Slovensku, v Národnom referenčnom centre pre chrípku na ÚVZ SR, ako vtedy v jedinom laboratóriu v SR začala vykonávať laboratórna diagnostika vírusu SARS-CoV-2. Laboratórna diagnostika sa neskôr rozšírila aj na RÚVZ v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne a zapojili sa aj súkromné laboratóriá. Ochorie COVID-19 potvrdili u prvej osoby na Slovensku 6. marca a o deň neskôr sa potvrdil pozitívny výsledok aj u jeho blízkych kontaktov. Celoplošné opatrenia proti šíreniu vírusu vstúpili do platnosti 10. marca 2020. Týkali sa režimu na hraniciach a zákazu hromadných podujatí či návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení a u poskytovateľov sociálnych služieb.

Slovensko sa v súčasnosti nachádza v ustupujúcej vlne najnovšej mutácie nového koronavírusu omikron. "Napriek priaznivému trendu situácia stále nie je dobrá. Počet nových prípadov denne prekračuje 10-tisíc. Podiel pozitivity na vykonaných testoch je stále okolo 50 percent - to znamená, že počet prípadov je v skutočnosti vyšší, než stačia zachytiť testy. Pandemická únava, zlepšujúca sa situácia aj nové hrozby podnecujú k strate opatrnosti,“ dodal Mikas s tým, že je naďalej dôležité napomôcť pozitívnemu trendu dodržiavaním zásad osobnej ochrany, a to dôsledným prekrývaním si horných dýchacích ciest, dôkladnou hygienou rúk či dodržiavaním odstupov.