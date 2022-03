V nemocnici na Záhorí pozitivita na koronavírus klesá: Počet očkovacích dní sa zredukuje

Fakultná nemocnica Agel Skalica zaznamenala medzi zamestnancami pokles pozitivity na nový koronavírus a klesajúci trend vo výskyte ochorenia COVID-19 je aj u testovaných.

TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková. Všetky protiepidemické opatrenia nemocnice zostávajú v platnosti, plánované výkony a operácie sú naďalej pozastavené. "V tejto chvíli poskytujeme zdravotnú starostlivosť 31 pozitívnym pacientom na COVID-19, jeden je vo vážnom stave na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pozitívny test na ochorenie COVID-19 má v súčasnosti 22 zamestnancov a až 59 percent pozitívnych zamestnancov tvoria zdravotné sestry," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.

V minulom týždni sa dalo otestovať na prítomnosť nového koronavírusu PCR vyšetrením 839 osôb a antigénovo ďalších 64 osôb. PCR pozitivita testov dosiahla 53 percent. "Mobilná odberová jednotka je otvorená v pracovné dni od 7.00 do 15.30 h a cez víkendy od 7.00 do 11.00 h. PCR odbery sa vykonávajú denne od 7.00 do 11.00 h," informovala Pavliková.





Celkovo navštívilo v marci mobilnú odberovú jednotku v Skalici 4057 žiadateľov o PCR vyšetrenie a 219 žiadateľov o antigénový odber. Priemerná PCR pozitivita bola na úrovni 58 percent. "Od 28. februára je prevádzka vakcinačného centra zredukovaná z piatich dní na dva, dôvodom je pokles záujmu o očkovanie. Otváracie hodiny sú v pondelok a vo štvrtok od 7.30 do 14.30 h. V celom rozsahu sa očkujú registrované aj neregistrované osoby od 12 rokov," doplnila hovorkyňa nemocnice.