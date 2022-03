Minister Lengvarský: Na jeseň nás čaká ďalšia vlna koronavírusu! Vakcíny ponúknu aj utečencom

Na Slovensku sa zatiaľ nestal prípad, že by nejaká vakcína exspirovala.

Ako ďalej uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, vakcín máme aktuálne dostatok a v prípade záujmu budú ponúknuté aj utečenom z Ukrajiny. Zároveň sú vakcíny priebežne darované do krajín, ktoré o ne prejavia záujem. Najbližšie by v júli malo okolo 200 tisíc dávok smerovať do Palestíny. Minister opätovne zopakoval, že očkovanie má zmysel, keďže podľa všetkých štúdií nás na jeseň čaká ďalšia vlna. „Otázka znie, aká bude jej nebezpečnosť a infekčnosť, aký variant to bude," dodal.