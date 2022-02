COVID-19 opäť prerušil prezenčné vyučovanie v ZŠ: V okresnom meste je v karanténe viacero tried

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši pre ochorenie COVID-19 aj naďalej eviduje triedy školských zariadení v karanténe.

Pre TASR to v piatok potvrdila hygienička Slávka Ďurišová z RÚVZ. Ako dodala, aktuálny, to je ôsmy kalendárny týždeň v tomto roku, evidujú vo Veľkom Krtíši osem tried základných škôl (ZŠ) v karanténe. „V obecných základných školách bolo v karanténe 21 tried ZŠ,“ spomenula s tým, že jedna málotriedna vidiecka základná škola s troma triedami je úplne zatvorená. Pripomenula tiež, že zo základných škôl boli dvaja učitelia v izolácii, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19.

V siedmom kalendárnom týždni v tomto roku evidovali vo Veľkom Krtíši sedem tried základných škôl v karanténe. „V obecných základných školách bolo v karanténe 18 tried. V jednej vidieckej ZŠ so 14 triedami bolo nariadené dištančné vzdelávanie pre päť pozitívne testovaných pedagogických zamestnancov,“ poznamenala hygienička.