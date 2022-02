Koronavírus ešte nepovedal posledné slovo: Česko hlási tisíce nových prípadov, podiel pozitívnych testov stúpol

V Česku denný nárast prípadov koronavírusu ďalej spomaľuje, vo štvrtok pribudlo 10 025 novo nakazených, asi o tretinu menej ako pred týždňom.

Podozrenie na opakovanú nákazu vyslovili hygienici u ďalších zhruba 1845 ľudí, čo bolo v medzitýždňovom porovnaní o tisícku menej. Ďalej ubúda aj počet hospitalizovaných s covidom, vo štvrtok vyžadovalo nemocničnú starostlivosť 3200 nakazených, o týždeň skôr ich bolo podľa aktualizovaných štatistík takmer 4000. V ťažkom stave je 235 pacientov s covidom, o 33 menej ako pred týždňom. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva.

Počty novo potvrdených prípadov covidu klesajú v medzitýždňovom porovnaní 17 dní v rade. V prepočte na 100 000 obyvateľov pripadalo v Česku k štvrtku 702 nových prípadov za posledný týždeň, zatiaľ čo v stredu to bolo 754. Najrozšírenejší je teraz koronavírus v Plzenskom kraji so sedemdňovou incidenciou 851, nasleduje Juhomoravský kraj s 839 nakazenými. Naopak najnižšia incidencia je naďalej v Karlovarskom kraji, kde dosahuje hodnotu 497. Bezpečné hodnoty sú podľa riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislava Duška do 250, Česko by sa na ne mohlo dostať v druhej polovici marca, povedal tento týždeň.

Súčasná vlna covidu spôsobená variantom omikron má podľa Duška kulmináciu za sebou. Ďalšie eskalácie či zahltenie nemocníc nie sú pravdepodobné, myslí si. V tomto roku bola podľa štatistík ministerstva zdravotníctva záťaž nemocníc najvyššia 14. februára, keď nemocničnú starostlivosť vyžadovalo 4297 nakazených. V tomto týždni to bolo najviac - 3800 v pondelok. Odvtedy počty hospitalizovaných klesajú. Nemocnice ale hlásia pacientov často spätne, počty hospitalizovaných z posledných dní preto pri ďalších aktualizáciách ešte väčšinou rastú.

Klesá aj počet vykonaných testov, vo štvrtok ich laboratóriá vykonali cez 45 000, pred týždňom to bolo takmer 87 000. Podiel pozitívnych testov v medzitýždňovom porovnaní stúpol pri všetkých typoch testov. U ľudí testovaných kvôli kontaktu s nakazeným pozitivita mierne vzrástla na takmer 19 percent, medzi testovanými kvôli príznakom stúpla o percentuálny bod na 39 percent au preventívnych zhruba o štyri percentné body na 15 percent.

Od začiatku epidémie v marci 2020 odhalili laboratóriá v Česku takmer 3,56 milióna prípadov koronavírusu, väčšina sa vyliečila, 38.491 zomrelo. V posledných týždňoch je úmrtie okolo 50 denne, v januári bol denný priemer 33.