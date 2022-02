Gottov bubeník Jan Žižka († 67) zomrel na covid: Z jeho posledných slov mrazí! Dojemný odkaz vdovy

Český hudobník Jan Žižka († 67) už od konca januára bojoval s koronavírusom. Jeho stav sa neskôr zhoršil natoľko, že musel byť uvedený do umelého spánku. Zákernému ochoreniu nakoniec známy bubeník podľahol.

Informoval o tom český Blesk. Bubeník kapely Karla Gotta († 80) Žižka musel byť na začiatku februára prevezený na ARO a nakoniec uvedený do umelého spánku. „Pre oslabenú imunitu sa Honza nemohol proti covidu nechať očkovať. Má tú najťažšiu variantu, navyše je astmatik. Myslím naňho nepretržite a posielam mu energiu,“ zverila sa Blesku krátko pred jeho smrťou hudobníkova manželka, speváčka a fotografka Olivia Žižková (46).

Z posledného statusu hudobníka na sociálnej sieti mrazí. „Priatelia, máme obaja už týždeň covid. Sme úplne mimo,“ informoval na svojom facebookovom profile Žižka 30. januára. Odvtedy sa hudobníkov stav prudko zhoršoval.

Manželku predtým v nemocnici upozornili, aby bola pripravená na všetko. „Verím, že to Honza dá, je to silný chlap,“ dúfala Olivia. Bohužiaľ, došlo na najhoršie. Smrť manžela oznámila prostredníctvom Facebooku, kde zosnulému Jánovi poslala dojemný odkaz do neba.