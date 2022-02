Kedy sa skončí núdzový stav? Koaličná strana chce presadiť zrušenie všetkých pandemických obmedzení

Núdzový stav by sa mal na Slovensku skončiť počas budúceho týždňa, teda v utorok 22. 2.

Vláda ho vyhlásila od 25. novembra minulého roka na 90 dní. Koaličné strany SaS a Za ľudí ho predlžovať nechcú.

"Viackrát sme deklarovali, že predlžovanie núdzového stavu už nepodporíme. Taktiež budeme presadzovať aj zrušenie všetkých pandemických obmedzení, vrátane povinného nosenia rúšok, a to čo najskôr," uviedla pre TASR strana Za ľudí.

SaS sa odvoláva na nedávne slová ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že by sa núdzový stav nemal predlžovať. "My s tým súhlasíme a opakovane to aj hovoríme," doplnil pre TASR hovorca strany Ondrej Šprlák.

Spolu s núdzovým stavom vyhlásila vláda v novembri minulého roka aj zákaz vychádzania. Následne ho od 17. decembra predĺžila do 9. januára 2022 s viacerými výnimkami a s platnosťou len v noci. Opätovne ho už nepredlžovala.