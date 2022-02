Svet verzus koronavírus: Omikron vytláča všetky ostatné varianty, nárast nových prípadov hlási jediný región

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom minulý týždeň vo svete klesol o 19 percent.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej týždennej správe o vývoji pandémie uviedla, že počas predošlého týždňa zaznamenali viac ako 16 miliónov nových infekcií. Úmrtia v dôsledku ochorenia COVID-19 sú podľa organizácie stabilné a ich minulotýždňový počet bol zhruba 75-tisíc.

Jediný región, kde hlásili týždenný nárast nových prípadov, bolo západné Tichomorie s nárastom o zhruba 19 percent. Juhovýchodná Ázia hlásila pokles o zhruba 37 percent, čo bol zas najväčší pokles v rámci sveta. Na Blízkom východe vzrástol počet úmrtí o 38 percent a v západnom Tichomorí asi o jednu tretinu, uvádza WHO. Z hľadiska krajín bol najväčší prírastok nových infekcií v Rusku.

WHO v správe uviedla, že variant koronavírusu omikron vytláča všetky ostatné varianty. Spomedzi viac ako 400-tisíc sekvenovaných vírusových vzoriek nahratých do najväčšej databázy na svete minulý týždeň omikron predstavoval viac ako 98 percent. Verzia omikronu BA.2 podľa WHO zdanlivo neustále rastie a jej prevalencia stúpa v Juhoafrickej republike, Dánsku, Spojenom kráľovstve i ďalších krajinách.