Výpadok zamestnancov pocítili aj v popradskej nemocnici: Potešujúce predpovede miestnych epidemiológov

V popradskej nemocnici aktuálne nepracuje 57 zamestnancov, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda a dodala, že ďalších sedem pracovníkov je v karanténe. "Je to náročné, ale zatiaľ situáciu zvládame presunom personálu z iných oddelení. Aktuálne sú spojené oddelenia traumatológie a ortopédie, v prípade nutnosti sme pripravení takto spojiť aj ďalšie oddelenia," uviedla Galajda s tým, že čiastočne im pomohlo skrátenie karantény v prípade pozitivity na päť dní. Ak teda zamestnanci nemajú klinické príznaky ochorenia, môžu sa relatívne skoro vrátiť späť do práce.

Zároveň je podľa hovorkyne výhodou oproti predošlým vlnám pandémie, že nemajú až toľko veľa pacientov. V Poprade sa na špeciálnom oddelení momentálne starajú o 22 pozitívnych pacientov, z nich dvaja potrebujú vysokoprietokový kyslík formou high-flow prístrojov. Ďalší dvaja pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii, na detskom oddelení ležia traja pacienti a jedna tehotná pacientka je aj na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Počet pozitívnych prípadov v okrese Poprad za uplynulý týždeň mierne klesol. Miestni epidemiológovia predpokladajú, že po prudkom náraste zo začiatku februára budú čísla aj ďalej klesať. Vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade Mária Pompová pre TASR potvrdila, že región je momentálne na vrchole štvrtej vlny pandémie.