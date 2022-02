Okres na východe hlási najvyšší nárast pozitívnych od začiatku pandémie: S covidom sú v nemocnici aj deti

V okrese Stará Ľubovňa eviduje tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva najvyšší nárast počtu pozitívne potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19 počas celej pandémie.

V minulom týždni tam zaregistrovali 1 720 nakazených, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 295 prípadov. Z toho takmer 33 percent tvoria deti. Ako pre SITA ďalej uviedla regionálna hygienička Mária Mancalová, očakávaný pokles počtu pozitívnych prípadov by mohol priniesť až nasledujúci týždeň jarných prázdnin.

Regionálny úrad podľa Mancalovej eviduje naďalej šírenie nákazy v rodinách, zariadeniach pre deti a mládež, ale aj na pracoviskách. Stále najviac prípadov má mesto Stará Ľubovňa, a to viac ako 600. Nad stovku ich evidujú aj v Podolínci a v Novej Ľubovni. Vyšší počet je aj v Plavnici, Jakubanoch či Chmeľnici.

K pondelku 14. februára bol výchovno-vzdelávací proces prerušený v 42 triedach v siedmich základných školách, žiaci museli prejsť na dištančné vzdelávanie. Zatvorených je aj 14 tried v štyroch materských školách „V štyroch zariadeniach sociálnych služieb na území okresu Stará Ľubovňa evidujeme osem na koronavírus pozitívnych klientov a 11 zamestnancov,“ doplnila Mancalová.

Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský potvrdil, že v okrese je síce veľmi vysoká incidencia, no čo sa týka priebehu ochorenia u ľudí počas aktuálnej vlny pandémie, ten je o niečo miernejší. „Ľudia sa po prekonaní rýchlo vracajú do pracovného života a nemajú také vážne následky, keďže to nepostihuje pľúca, možno je to v tých horných dýchacích cestách. Teda po vyliečení sú ľudia plne aktívni a môžu ísť do práce,“ vysvetlil. Poukázal v tejto súvislosti aj na rýchly návrat výkonných športovcov. „Omikron beží ako viróza, nie ako delta variant, po ktorom sa ľudia mohli vrátiť k výkonnému športovaniu možno o mesiac či tri po prekonaní ochorenia. Teraz po prekonaní karantény idú športovať,“ dodal.

Počas tejto vlny mala nemocnica aj celkovo nižší počet ľudí napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. „Na kyslíkovom COVID oddelení máme dnes 18 hospitalizovaných, na umelej pľúcnej ventilácii je jeden pacient, päť detí je na detskom oddelení a máme asi tri rodičky po pôrode, ktoré sú pozitívne,“ konkretizoval riaditeľ. Zmiernil sa aj počet chýbajúcich zamestnancov. „Vrchol bol asi pred týždňom, keď nám ich vypadlo 65, teraz je to 55. Hlavne sa znižuje počet pozitívnych zamestnancov, uprostred minulého týždňa ich bolo 45, dnes je ich 26,“ priblížil Bizovský. Podľa jeho slov však stúpa počet zamestnancov na OČR. „Školy a škôlky začínajú byť zatvorené, teda tí, ktorí majú malé deti a nevedia, kto sa o ne postará, ostávajú doma,“ doplnil.

Nemocnica už vzhľadom na priaznivejšiu situáciu na oddeleniach zvažuje aj spustenie plánovanej operatívy. Podľa Bizovského by mala v budúcom týždni fungovať v polovičnom režime, po jarných prázdninách ju chcú spustiť naplno.