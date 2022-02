Rebríček najzasiahnutejších krajín covidom v EÚ: Posun Slovenska, aký nechcel vidieť nikto

Podľa počtu nakazených koronavírusom za sedem dní zostáva v EÚ najhoršia situácia v Dánsku, kde majú 5158 prípadov na 100 000 obyvateľov za sedem dní (pred týždňom 5240 prípadov).

Druhé je Holandsko (4841, pred týždňom bolo piate s 3241 prípadmi) a tretie Estónsko (3568, pred týždňom štvrté s 3351 prípadmi). Slovensko sa v rebríčku posunulo na siedmu priečku, minulý týždeň bolo 12. s 2347 prípadmi). Celosvetovo vykazuje najvyššiu týždennú incidenciu tichomorský Palau (5590, čo je mierny pokles oproti 6014 prípadom za sedem dní na 100 000 obyvateľov pred týždňom). Vyplýva to z údajov projektu Our World in Data.

Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledný týždeň má v EÚ teraz Bulharsko (93 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní, pred týždňom bolo druhé s 83), na druhé miesto kleslo Chorvátsko (83, pred týždňom 89) a tretie je Slovinsko ( 66, pred týždňom bolo ôsme s 41).

Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za sedem dní (radené podľa počtu nakazených):

Krajina Počet nakazených za 7 dní na 100.000 obyvateľov Počet úmrtí za 7 dní na milión obyvateľov Dánsko 5158 28,56 Holandsko 4841 3,03 Estónsko 3568 36,22 Lotyšsko 3446 34,28 Slovinsko 3383 65,91 Litva 2795 40,89 Slovensko 2727 26,43 Rakúsko 2529 16,37 Portugalsko 2482 31,86 Francúzsko 2198 35,85 Cyprus 1984 29,02 Česko 1689 31,24 Nemecko 1618 14,03 Luxembursko 1491 18,91 Švédsko 1472 29,04 Belgicko 1346 32,50 Grécko 1210 64,99 Chorvátsko 1076 83,30 Taliansko 1013 41,20 Rumunsko 994 45,90 Maďarsko 924 65,70 Fínsko 822 18,02 Španielsko 806 33,50 Írsko 750 12,64 Poľsko 734 37,20 Bulharsko 676 92,80 Malta 260 32,94

Desať najpostihnutejších štátov sveta podľa týždennej incidencie:

Krajina Počet nakazených za 7 dní na 100.000 obyvateľov Palau 5590 Dánsko 5158 Holandsko 4841 Gruzínsko 3748 Estónsko 3568 Lotyšsko 3446 Slovinsko 3383 Island 3053 Izrael 3004 Bahrajn 2943

Zdroje: ourworldindata.org, koronavirus.mzcr.cz