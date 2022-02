Covid obmedzuje fungovanie úradov: V tomto meste osobne navštívite len matriku a podateľňu

Mestský úrad (MsÚ) v Zlatých Moravciach začal od utorka fungovať v obmedzenom režime. Dôvodom je zhoršená pandemická situácia na radnici. Potvrdilo ju aj plošné testovanie všetkých zamestnancov.

„Krízový štáb informoval o zlej epidemiologickej situácii aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Ten odporučil uzavrieť mestský úrad pre verejnosť do 11. februára.

Preto žiadame občanov, aby v prípade potreby využívali elektronickú a telefonickú komunikáciu. Osobne bude možné navštíviť len matriku a podateľňu MsÚ,“ uviedol krízový štáb mesta.

Obmedzený režim sa na radnici zaviedol od utorka. Matrika a podateľňa budú do 11. februára otvorené v pracovné dni od 8.00 do 12.00 h, s výnimkou stredy, keď sú otváracie hodiny od 12.00 do 16.00 h.