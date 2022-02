Lekári v jednom z krajov budú počas náporu omikronu ordinovať dlhšie: Čo robiť, ak sa im nedokážete dovolať?

Trnavský samosprávny kraj v súvislosti s nárastom počtu ochorení COVID-19 požiadal poskytovateľov primárnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti o služby nad rámec ordinačných hodín.

Približne 1 700 ambulancií v kraji by malo byť podľa župana Jozefa Viskupiča k dispozícii až do 16:00. Zároveň krajská samospráva pridala ďalšie funkcie na stránku www.zdravazupa.sk, kde sú údaje o aktuálnej dostupnosti lekárov, o ich zastupovaní, ako aj otváracie hodiny pohotovostí a lekární. Dostupné sú tú aj informácie, ako požiadať o pandemické nemocenské (PN) alebo pandemické ošetrovné člena rodiny (OČR).

„V prípade, že sa pacienti nedokážu opakovane skontaktovať so svojím lekárom, môžu požiadať o e-recept prostredníctvom formulára na tejto stránke. Reagujeme tak na viaceré podnety," dodal Viskupič. Ak by sa pacient nevedel s lekárom skontaktovať viac ako dva dni, bude takúto situáciu riešiť župa.





Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Lucia Šmidovičová požiadala pacientov, aby pri zhoršenom zdravotnom stave lekárov kontaktovali prednostne telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak sa im to nepodarí na prvýkrát, mali by to skúšať opakovane. Počet nakazených koronavírusom s variantom omikron v kraji stále rastie, podľa Šmidovičovej sa ešte tento týždeň očakáva zhoršenie situácie.