Črtajú sa prvé okresy s padajúcou krivkou nákazy, optimizmus brzdia iné regióny: Kde začína vlna omikronu ustupovať?!

Niekde veľkú vlnu ešte očakávajú, inde to už, zdá sa, začína klesať.

Aktuálne štatistiky ohľadom koronavírusu na Slovensku však ukazujú, že omikron začína spôsobovať aj nárast pacientov v nemocniciach, čo je podľa ministerstva zdravotníctva najdôležitejší ukazovateľ. Cez víkend tam ležalo 1 906 ľudí s potvrdeným COVID-19, pričom viac ako 75 % je nezaočkovaných. Analytici pripomínajú, že v okresoch, ktoré začali stúpať medzi prvými už pred pár týždňami, sa krivka zlomila a opatrne hovoria, že omikron tam začína ustupovať.

Rezort zdravotníctva je však preventívne nachystaný na tisícky pacientov, ktorí budú potrebovať lôžka. „Nemocnice sú pripravené, kapacity sú minimálne na päťtisíc pacientov. Predpokladáme, že pacienti budú v nemocnici kratší čas, počet vážnych stavov bude nižší ako v predchádzajúcej vlne,“ povedal Lengvarský s tým, že aktuálna vlna potrvá minimálne do konca februára.

Vrcholiacu nákazu predznamenáva pozitivita testovania, ktorá sa šplhá cez 50 %, čo znamená, že minimálne každý druhý testovaný človek je pozitívny. „Problémy môžu nastať výpadkami zdravotníckeho personálu, ak budú v karanténe alebo v izolácii,“ zdôraznil minister.

Trend

Analytici z Dát bez pátosu však avizujú, že zatiaľ čo niektoré okresy ešte nápor v nemocniciach čaká, tak iné regióny už začali klesať. „Námestovo a Dunajská Streda: dva z najskôr postihnutých okresov už pár dní klesajú. Vývoj v Námestove potvrdzuje aj Tvrdošín a to už je región so 100-tisíc obyvateľmi. Aj pozitivita PCR testov pár dní klesá,“ upozorňujú odborníci. Pokles je podľa nich výrazný a rast sa zastavil na divokých číslach.

„Za 14 dní je na Orave nameraných 7 pozitívnych ľudí na 100 obyvateľov a v Dunajskej Strede 6 na 100.Je to silná podobnosť s dátami z iných krajín, kde sa s omikronom lúčia,“ dodali. V Tvrdošíne napríklad išla nemocnica so stavom pacientov z 13 obsadených postelí v polovici januára na 43 v súčasnosti, čo je pandemický rekord. „To sú seniori. Je to malá vzorka a malý okres na to, aby sme urobili záver, že takto to bude. Ale je to indikácia, že na Orave už omikron nie je nováčik, ale sa tam rozmáha 4 týždne. A to je čas na zvrat rastu do poklesu,“ zdôraznili.