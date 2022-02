Nový typ variantu omirkon sa šíri: Čo o ňom ukazujú prvé štúdie

Nový typ koronavírusového variantu omikron označovaný BA.2 najskôr nespôsobuje vážnejší priebeh choroby covid-19.

Na tlačovej konferencii to povedali zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Subvariant BA.2 už prevážil napríklad v Dánsku, vo Švédsku alebo v Indii a objavil sa aj v Česku. Podľa Borisa Pavlina z WHO ukazujú údaje z Dánska, kde sa ako v prvej krajine sveta subvariant stal dominantný, že nový typ omikronu nie je nebezpečnejší a vyvoláva podobné príznaky ako pôvodný variant BA.1.

"Keď sa pozrieme na ďalšie krajiny, kde sa BA.2 stáva prevažujúci, nevidíme žiadne neočakávané skoky v počtoch hospitalizácií," povedal Pavlin. Podľa neho nový subvariant zrejme ani neovplyvní účinnosť proticovidových vakcín.

Podľa dánskej štúdie je subvariant BA.2 ešte o niečo nákazlivejší ako BA.1 a zvyšuje pravdepodobnosť reinfekcie. Spája sa ale s nižším rizikom ťažkého priebehu nákazy. Tento typ koronavírusu už prevláda mimo Škandinávie napríklad na Filipínach, v Nepále alebo v Katare.

Dánsko sa v utorok stalo jednou z prvých krajín Európskej únie, ktorá zrušila prakticky všetky opatrenia proti šíreniu koronavírusu, vo verejnej doprave už tam nebudú potrebné rúška a reštaurácie budú prístupné bez obmedzení. Kodaň už covid-19 nepovažuje za chorobu kriticky nebezpečnú pre spoločnosť. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ale varoval, že je príliš skoro na to, aby akákoľvek krajina mohla vyhlásiť víťazstvo nad pandémiou.