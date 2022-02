Európska krajina mení podmienky pre vstup: Očkovaní a prekonaní už nepotrebujú negatívny test

Cestujúci do Dánska, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali alebo sú plne zaočkovaní, od utorka nepotrebujú na vstup do krajiny negatívny test.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe. Rovnako nie je potrebné absolvovať testovanie na COVID-19 po vstupe do Dánska. Nové podmienky platia podľa MZVEZ pre cestujúcich zo všetkých krajín.

Osoby, ktoré nemajú potvrdenie o zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia, sa naďalej musia pred vstupom do Dánska preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu. Prípadne sú povinní otestovať sa najneskôr do 24 hodín po vstupe do krajiny.

Výnimku z uvedených podmienok majú deti do 15 rokov, tiež osoby, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu testovať. Ďalej osoby žijúce v prihraničnom regióne alebo osoby s trvalým pobytom v Dánsku, ktoré do krajiny vstupujú z prihraničného regiónu. Opatreniam nepodliehajú ani osoby v režime tranzit, letecký personál či personál nákladnej dopravy, dopravných spoločností a taxi.