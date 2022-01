V nemocniciach v Prešovskom kraji rastie počet covidových pacientov: Chýbajú aj zamestnanci!

V popradskej nemocnici rastú čísla hospitalizovaných s ochorením COVID-19.

Potvrdila to pre agentúru SITA jej hovorkyňa Sylvia Galajda, podľa ktorej tam dnes leží 16 takýchto pacientov. Jedenásť z nich sa nachádza na COVID oddelení so špeciálnym režimom, pričom jeden je napojený na high flow ventiláciu. Ďalšia COVID pozitívna pacientka je hospitalizovaná na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a štyria pacienti sú na COVID pediatrickom oddelení.

Aktuálne eviduje nemocnica aj 44 na koronavírus pozitívnych zamestnancov a ďalší dvaja sú v karanténe pre podozrenie z nákazy. „Stúpol nám počet zamestnancov, ktorí musia ostať doma s pozitívnymi deťmi alebo deťmi v karanténe. Zdravotnú starostlivosť však poskytujeme tak ako doteraz, teda bez obmedzení,“ vysvetlila Galajda.

Podobne je na tom aj Ľubovnianska nemocnica. „Je veľa pozitívnych, aj takých, ktorí nie sú diagnostikovaní PCR testami, ale potrebujú zdravotnú starostlivosť a hospitalizáciu,“ povedal pre SITA riaditeľ nemocnice Peter Bizovský. Dnes je sedem pacientov hospitalizovaných na COVID oddelení, nevyžadujú si však napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, na detskom COVID oddelení ležia tri pozitívne deti. „Momentálne nemajú nejakú pľúcnu formu, ale iné ochorenie,“ povedal.





Okrem toho sú v súvislosti s tehotenstvom hospitalizované aj dve pacientky, ktoré sú pozitívne. „Pozitívnych teda pribudlo. V piatok ich bolo päť, dnes ich je 12. Nie sú to však takí, ktorí si vyžadujú podporu umelej pľúcnej ventilácie či prípady ťažkého zápalu pľúc. Sú to pacienti, ktorí sa potrebujú v nemocnici liečiť na iné ochorenia, no sú pozitívni,“ priblížil Bizovský, podľa ktorého bude takýchto pacientov zrejme v najbližších dňoch pribúdať.

V piatok okrem toho chýbalo v nemocnici asi päťdesiat zamestnancov. Z toho bolo 25 pozitívnych a zvyšok predstavovali iné diagnózy. Takýto výpadok desiatich percent zamestnancov podľa Bizovského poskytovanie zdravotnej starostlivosti neobmedzilo. „Hlavne ale nesmieme dostávať ďalšie úlohy, ako je napríklad fungovanie 24-hodinového mobilného odberového miesta (MOM), ako sme dostali príkaz. Tiež neviem, čo bude s triážnymi pracoviskami, ktoré budú nahrádzať ambulancie primárnej sféry. Ak budeme dostávať takéto príkazy, potom to už bude problém,“ uzavrel riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice.