Kraj na západe Slovenska cez víkend rozšíri možnosti očkovania: K dispozícii bude aj vakcína Johnson & Johnson

Očkovanie vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sa počas víkendu oproti pôvodným plánom mierne rozšíri.

Ako informoval NSK, vo VOC na Slančíkovej ulici v Nitre sa okrem vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna bude očkovať aj látkou od firmy Johnson & Johnson. „Očkovanie v poliklinike v Štúrove sa v nedeľu (30. 1.) zasa predĺži, takže nepotrvá do 8.00 do 12.00 h, ale až do 15.00 h,“ uviedol NSK.

V Nitrianskom kraji sa bude počas nasledujúceho víkendu (29. - 30. 1.) očkovať vo VOC v Nitre, v Šali i v Štúrove. V Nitre sa budú vakcíny podávať 29. januára od 8.00 do 13.30 h. Očkovať sa budú aj deti vo veku od 12 do 18 rokov.

V poliklinike v Šali sa bude počas víkendu očkovať takisto 29. januára od 8.00 do 15.00 h. Záujemcovia si môžu vybrať vakcínu od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna alebo jednodávkovú od spoločnosti Johnson & Johnson. V poliklinike v Štúrove sa bude očkovať 30. januára vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech.