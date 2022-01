Podnikatelia v gastrosektore žiadajú zníženie DPH: Ceny jedál a nápojov porastú, toto bude následkom

Vláda by sa mala čo najskôr zaoberať návrhom na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastroprevádzky, ktorý bol predstavený ako súčasť daňovo-odvodovej reformy.

Vyzýva na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) spolu so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry. Považujú to za systémový nástroj, ktorý podnikateľom pomôže.

Podnikatelia v gastrosektore uvítali otvorenie prevádzok začiatkom tohto roka, a to aj napriek dočasným obmedzeniam a opatreniam. Napriek otvoreniu je však podľa nich situácia v gastre a cestovnom ruchu stále kritická. Výrazný pokles návštevníkov a tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou aj naďalej pociťujú gastroprevádzky po celom Slovensku. Podnikatelia tak okrem dlhov z posledných dvoch rokov čelia aj prudkému rastu nákladov na energie, rastu cien potravín a nápojov a požiadavke zamestnancov na zvýšenie mzdy. Toto sa podľa nich nevyhnutne prejaví na raste cien všetkých jedál a nápojov v ponuke, čo následne spôsobí ďalší pokles návštevnosti.





"Zníženie sadzby DPH pre gastroprevádzky je systémový nástroj a predstavuje výraznú pomoc pre podnikateľov, ktorí ju potrebujú práve v čase, kedy majú otvorené prevádzky, no čelia výraznému poklesu návštevnosti. Zníženie sadzby DPH prispeje k zmierneniu nárastu cien v reštauráciách, čo spôsobí vyššiu návštevnosť a vyššiu spotrebu a vytvorí priestor pre prilákanie zamestnancov vyššími mzdami," poznamenal prezident AHRS Marek Harbuľák.