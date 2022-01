Sú rodičia za otvorené školy aj pri zhoršení situácie? Gröhling komentuje výsledky prieskumu

Väčšina rodičov je za to, aby školy na Slovensku ostali otvorené aj v prípade zhoršujúcej sa pandemickej situácie.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý si dal vypracovať rezort školstva na vzorke viac ako tisíc respondentov. Počas návštevy škôl v Levoči to vo štvrtok potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

„Som rád, že Slovensko jasne povedalo, že chce mať otvorené školy, že to všetci vnímame, že vzdelávanie je dôležité. Z prieskumu vyplýva, že 82,3 percenta opýtaných je za to, aby školy boli otvorené aj pri zhoršujúcej sa situácii, 13 percent hovorilo, že by sa mali zatvoriť a 4,7 percenta sa nevedelo vyjadriť,“ konkretizoval minister výsledky prieskumu uskutočneného v januári. Ide podľa neho o jasný signál, že školy by sa zatvárať nemali a spoločnosť by mala zvládnuť jednotlivé opatrenia aj tlak, ktorý s pandémiou prichádza. „Takto pristupujú k tomu aj okolité krajiny,“ zdôraznil Gröhling.





Minister si myslí, že sa nemôžu školy na Slovensku zatvárať celoplošne. „Ak, tak poďme po jednotlivých školách, kde riaditeľ má právomoc prerušiť vyučovanie v danej triede, kde sa vyskytol pozitívny žiak alebo učiteľ. Ak dve tretiny škôl za posledný týždeň nemali žiadnu triedu v karanténe, nemôžeme ich všetky zatvárať, musíme to zvládnuť,“ skonštatoval šéf rezortu školstva. Dodal, že systém ostáva nastavený rovnako ako doposiaľ, ocenil skrátenú karanténu, komunikovať chce ešte s ministrom zdravotníctva o možnosti individuálnej izolácie.

Gröhling počas dvoch dní navštívil niekoľko škôl na Spiši a v tejto súvislosti upozornil na modernizačný dlh, ktorý je na úrovni desiatok miliónov eur. „Dlhodobo hovoríme o tom, že školy by sme nemali opravovať len zvonku. Minulý rok sa podarilo v približne 200 školách opraviť aj vnútorné priestory a doplniť zariadenie, v tomto chceme pokračovať,“ upozornil Gröhling. Dodal, že do minuloročnej výzvy ministerstva na modernejšie školy sa v tejto súvislosti zapojilo 1800 škôl z celého Slovenska. V ich modernizácii budú podľa finančných možností pokračovať aj počas tohto roka.