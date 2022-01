Rezort zdravotníctva upozorňuje: Seniori majú na zaočkovanie posledné dni, inak odmenu nezískajú

V čakárni na očkovanie proti COVID-19 je aktuálne zaregistrovaných zhruba 250 seniorov vo veku od 60 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje, že ak chcú získať finančnú pomoc za očkovanie, mali by sa dať zaočkovať do konca januára. Rezort im odporúča rozšíriť parametre očkovania o ďalšie centrá, dať sa zaočkovať bez registrácie alebo u lekára.

„Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje, že samotná registrácia na očkovanie proti COVID-19 nie je splnením podmienky na získanie pomoci za očkovanie seniorov. Senior splní podmienky na získanie finančných prostriedkov od Ministerstva financií SR, iba ak očkovanie aj absolvuje. Bez očkovania nárok na odmenu nevzniká," pripomína rezort.

Vo všetkých prípadoch je pritom nutné absolvovať očkovanie pri dvojdávkovej vakcíne do 31. januára 2022. Ten, kto sa zaočkoval jednodávkovou vakcínou Janssen do 15. januára 2022, sa musí preočkovať akoukoľvek posilňovacou dávkou do 15. marca 2022. Iba v tomto prípade má nárok na finančnú pomoc.