Vlna omikronu zasiahla Slovensko: Koľko nemocničných lôžok je k dispozícii? Potešujúce informácie

V súčasnosti má Slovensko pre pacientov s ochorením COVID-19 k dispozícii 5 000 nemocničných lôžok s tým, že v prípade potreby je možné lôžkový fond rozšíriť na celkovo 7 000.

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Aj keď rezort na základe názorov odborníkov predpokladá, že štvrtá vlna omikronu nebude dlhá a v nemocniciach by mala trvať od dvoch do maximálne štyroch týždňov, v prípade potreby zvažuje ďalšie možnosti, ako rozšíriť lôžkový fond.

„Ministerstvo zdravotníctva preto zodpovedne v predstihu pristúpilo k potrebným krokom, plánujeme v blízkej dobe spustiť pred niektorými nemocnicami takzvané triážne stany, ktoré majú primárne odbremeniť urgentné príjmy,” dodala Eliášová. Rezort zároveň zdôrazňuje, že každý pacient, ktorý bude potrebovať hospitalizáciu, hospitalizovaný bude. Veria tiež, že krajná alternatíva núdzových lôžok nebude potrebná, pretože pomôže práve prednemocničná triáž.





Triážny stan je vysunutým urgentným príjmom, kde zdravotníci poskytnú pacientovi potrebné vyšetrenie na identifikáciu, či potrebuje hospitalizáciu alebo stačí domáca liečba. Ďalšou alternatívou je podľa Eliášovej liečba na lôžkach v kúpeľoch. Pokiaľ ide o posilnenie kapacít zdravotníckeho personálu, nápomocní majú byť študenti medicíny, ošetrovateľstva a ministerstvo komunikuje aj so strednými zdravotníckymi školami.