Analýza k povinnému očkovaniu bude zverejnená: Ministerka Kolíková vysvetlila dôležitú vec

Právna analýza k povinnému očkovaniu bude zverejnená. Je to teoretický dokument a ak sa vláda rozhodne, že o povinnom očkovaní bude uvažovať, bude potrebné urobiť aktualizačnú analýzu.

Vyplýva to z vyjadrení ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej po stredajšom rokovaní vlády. "Analýza bude zverejnená. Myslím, že sa v nej dozviete všetko," reagovala Kolíková na otázky novinárov s tým, že základnou otázkou analýzy bol súlad s Ústavou SR pri úvahách o povinnom očkovaní a v akých konkrétnych prípadoch a či možno hovoriť o špecifických skupinách osôb, s ohľadom na ich osobitnú zraniteľnosť i vek.

Vysvetlila, že táto analýza pojednáva o možnosti očkovania a konštatuje, že ústavnoprávne to možné je. Podotkla, že pandemická situácia sa mení a vyvíja, a to aj vzhľadom na nový variant vírusu omikron. "Situácia sa mení. V tom momente, keď by vláda o tom uvažovala, bude musieť urobiť aktualizačnú analýzu na základe kritérií, ktoré tam sú," povedala. Dodala, že "test ústavnosti" je v analýze presne popísaný.





Premiér Eduard Heger (OĽANO) už pred rokovaním vlády avizoval, že podľa právnej analýzy rezortov spravodlivosti a zdravotníctva je povinné očkovanie na Slovensku možné zaviesť. O zavedení povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 sa bude podľa jeho slov uvažovať vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc. Dodal, že Slovensko je v stúpajúcej vlne omikronu a očakáva sa, akým spôsobom sa prejaví v nemocniciach.