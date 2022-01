Povinné očkovanie na Slovensku je podľa analýzy možné zaviesť: Heger prezradil, kedy sa tak môže stať!

Povinné očkovanie na ochorenie COVID-19 bude možné zaviesť vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc.

Slovensko je momentálne v stúpajúcej vlne omikronu a očakáva sa, akým spôsobom sa prejaví v nemocniciach. Pred rokovaním vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Povinné očkovanie je podľa analýzy rezortov spravodlivosti a zdravotníctva na Slovensku možné zaviesť.

Tvrdí, že povinné očkovanie na ochorenie COVID-19 je legitímnym nástrojom štátu s cieľom ochrany verejného zdravia. "V analýze sa jasne uvádza, že vakcíny používané proti COVID-19 sú bezpečné, zabraňujú šíreniu ochorenia, znižujú riziko hospitalizácie a taktiež riziko následného úmrtia. Benefity vakcinácie sú preukázateľné," skonštatoval predseda vlády.

Povinné očkovanie by sa dalo na základe analýzy na Slovensku zaviesť štyrmi spôsobmi. Mohli by sa novelizovať vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR alebo vyhláška hygienikov. Taktiež by sa mohol novelizovať zákon o ochrane verejného zdravia. Štvrtým spôsobom je prijatie samostatného zákona o zavedení povinného očkovania, priblížil Heger.





Poznamenal, že povinné očkovanie začal riešiť v čase, keď na Slovensku "silno úradoval" variant delta a nemocnice zaplňovali ľudia vo veku 60+. Slovensko zatiaľ nemá dostatočné dáta v súvislosti so zaplňovaní nemocníc pri variante omikron. "Preto je dôležité, aby sme počkali na doznenie tejto vlny," podotkol premiér. Poukazuje, že omikron sa šíri rýchlo a u nezaočkovaných je o 25 percent nižšie riziko hospitalizácie. Dôležité podľa premiéra bude sledovanie a vyhodnocovanie dát v súvislosti s omikronom.

Heger deklaroval, že analýzu o povinnom očkovaní vláda zverejní. V zmysle schváleného uznesenia vlády sa mala zaoberať možnosťami zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať.