Koľko Slovákov sa zaočkovalo posilňujúcou dávkou vakcíny? Pozrite si dáta o tom, ako vás chráni booster

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) eviduje do utorka 1.420. 596 aplikovaných tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Celkovo bolo do utorka podaných 6.712.983 vakcín. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. Najviac tretích dávok bolo podaných v Bratislavskom kraji (251.518). Najmenšia miera zaočkovanosti posilňujúcou (booster) dávkou je v súčasnosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 139.989 podaných tretích dávok vakcíny.

Podľa najnovších dôkazov poskytuje posilňovacia (booster) dávka lepšiu ochranu pred omikron variantom koronavírusu ako základná očkovacia schéma. Dáta z Juhoafrickej republiky ukazujú, že osoby očkované dvoma dávkami majú približne 70-percentnú ochranu pred hospitalizáciou. "Podľa údajov zo Spojeného kráľovstva ochrana pred ochorením síce časom klesá, ale aj niekoľko mesiacov po posilňovacej dávke vakcíny chránia pred hospitalizáciou až na 90 percent," uviedol Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

NCZI odporúča ľuďom, ktorí pociťujú príznaky ochorenia COVID-19, aby využili bezplatnú možnosť testovania sa PCR testami. Pri príznakoch ochorenia sú plne hradené zo zdravotného poistenia. Bezplatný PCR test získa i ten, kto mal pozitívny výsledok antigénového testu.