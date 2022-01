Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice bez servítky: Výčitka, ktorú by si mali prečítať aj na ministerstve

Hoci je situácia na COVID oddeleniach v Ľubovnianskej nemocnici už niekoľko týždňov stabilná, jej riaditeľa Petra Bizovského znepokojuje možný nárast prípadov v súvislosti s variantom omikron.

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, v nemocnici majú v úvode tohto týždňa hospitalizovaných osem pacientov s ochorením COVID-19, jeden nich je na umelej pľúcnej ventilácii. Poukázal však na rastúcu incidenciu pozitívnych prípadov v okrese, nedostatočné kapacity PCR vyšetrení, aj otázku personálneho zabezpečenia poskytovania nielen červenej, ale aj bielej zdravotnej starostlivosti v prípade zhoršenia situácie.

„V nemocnici sme si povedali, ktoré priestory ideme upratať, kde čo zriadime, poprehadzujeme. Zvýšime testovanie a budeme čakať,“ poznamenal riaditeľ na margo súčasnej situácie a prípravy na pandémiu spôsobenú variantom koronavírusu omikron. Len dnes ráno mala nemocnica desať pozitívnych zamestnancov. Podľa Bizovského je zatiaľ otázne, koľko ich ešte ostane na OČR, keď sa napríklad začnú zatvárať škôlky, prvé stupne základných škôl. „Bude to o tom, kto bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, no nielen červenú, ale aj bielu, či nebudeme musieť posťahovať lekárov tak, aby fungovalo interné oddelenie, kde to spojíme s neurológiou. Či nesústredíme silu na pôrodnicu, kde budú možno rodiť aj lekári, ktorí nie sú gynekológovia spolu so ženskou sestrou, a tiež sústrediť nejaký tím na operatívu, akútnu operatívu na chirurgii a gynekológii,“ načrtol riaditeľ. Určité riziko vidí aj pri fungovaní ARO. V súčasnosti majú v nemocnici z ôsmich lekárov ARO dvoch mimo, jedna lekárka je tehotná, druhá má zlomenú ruku. „Ak vypadnú ešte dvaja, budeme sa musieť rozhodnúť, či budeme mať otvorené biele alebo červené ARO, ale obidve určite nie. Sú to veci, ktoré môžu byť veľmi nepríjemné a môžu byť o dva či tri týždne realitou,“ skonštatoval Bizovský.

Ľubovnianska nemocnica zatiaľ v okrese podľa jej riaditeľa realizuje denne 400 PCR vyšetrení na dvoch odberových miestach, chce ich však zvýšiť o tristo. V tejto súvislosti očakáva Bizovský aj vyšší počet pozitívnych. „Je potrebné si uvedomiť, že kým na antigéne je pozitivita na úrovni troch percent, na PCR je to približne 33 až 36 percent,“ vysvetlil. Poukázal pritom, že Slovensko výrazne zaostáva za susedným Českom, čo sa týka počtu PCR vyšetrení za jeden deň. „Prečo stále nevieme doriešiť rýchle PCR, kde nemocnice na to prístroje majú, no dodnes to nikto nespustil, nikto ho nechce zaplatiť, nikto ho nechce dostať do systému,“ položil otázku Bizovský. To by podľa neho umožnilo získať lepší prehľad o počte prekonaných.

Riaditeľovi nemocnice v Starej Ľubovni sa zároveň nepozdáva ani zriaďovanie triáže, ktoré ešte v decembri navrhlo ministerstvo zdravotníctva v rámci prípravy na vlnu nákazy variantom omikron. Bizovský to označil za výstrel do tmy. „Doteraz nám nikto nedal pokyn, ako to má vyzerať, kto v nich má pracovať. Možno by sme už potrebovali aj niečo na papieri, nejaký príkaz pána ministra, aby sme vedeli, o čo sa oprieť,“ reagoval na návrh rezortu zriadiť núdzové zdravotnícke zariadenia, ktoré by poskytovali triáž pacientov a základnú terapiu primárne pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia. „Máme si stavať stany. No neviem, či u nás v Starej Ľubovni nebolo teraz -18 stupňov Celzia. Ak by som mal ľudí vyhnať do stanov, vysmiali by sa mi a jednoducho by odišli,“ zhodnotil. Opäť je podľa neho všetko na nemocniciach. Lekárom a sestrám v primárnej sfére ale hrozí podľa jeho slov opäť výpadok pre pozitivitu. Obáva sa tiež situácie, že kým lyžiarske strediská budú počas jarných prázdnin fungovať naplno, on bude musieť škrtať plánované dovolenky zamestnancom pre veľký nárast hospitalizovaných. „To podkope morálku, a vôbec, je to neetické a nemorálne,“ uzavrel.