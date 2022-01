V Nitre a Šali budú počas víkendu otvorené krajské vakcinačné centrá: Očkujú aj deti?

Veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa otvoria aj počas najbližšieho víkendu.

Proti ochoreniu COVID-19 sa bude očkovať v Nitre a Šali. Vo VOC v Štúrove sa v dňoch 22. a 23. januára očkovanie neuskutoční, upozornila hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová. Zároveň potvrdila, že vo VOC v Nitre a Šali sa počas víkendového očkovania nebudú očkovať deti.

Vo VOC na Slančíkovej ulici v Nitre sa bude v sobotu (22. 1.) očkovať v čase od 8.00 do 15.00 h vakcínami Comirnaty, Janssen aj Moderna. Prednostne zaočkujú registrovaných záujemcov, neregistrovaných následne v rozsahu voľných kapacít.

V poliklinike v Šali sa bude očkovať v sobotu (22. 1.) vakcínou Comirnaty, a to v čase od 8.00 do 14.30 h registrovaní pacienti, od 14.30 do 15.00 neregistrovaní. V nedeľu (23. 1.) sa bude očkovať v rovnakých časoch vakcínou Moderna.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia o očkovanie na stránke NSK.