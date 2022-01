Desiatky nových prípadov omikronu na Slovensku: Podľa Lengvarského sa začína 4. vlna

Na Slovensku potvrdili ďalších 73 prípadov variantu omikron.

Celkový počet sekvenáciou potvrdených prípadov je tak 127. Informoval o tom na pravidelnej tlačovej konferencii k epidemickej situácii minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Podľa jeho slov tieto údaje indikujú nástup ďalšej vlny pandémie ochorenia COVID-19.

Tento vývoj podľa riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Mateja Mišíka potvrdzuje aj dianie v okolitých krajinách. V Rakúsku, Českej republike aj Maďarsku stúpa počet nových prípadov koronavírusovej infekcie. Na Slovensku sa variant omikron vyskytuje už v 30 % sekvenovaných vzoriek. Mišík zároveň skonštatoval, že rezort zaznamenal nárast pozitivity pri PCR aj antigénových testoch. Až 15 okresov zaznamenalo viac ako 50-percentný nárast v súvislosti so sedemdňovou incidenciou. Celkovo 48 okresov narástlo o viac ako 10 %.





Počet pacientov v nemocniciach stále klesá, rovnako to platí aj pre napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Aktuálne do nemocníc prijímame približne 100 ľudí denne, z ktorých 80 % tvoria nezaočkované osoby. „Za mesiac sme prijali 3 854 neočkovaných, kým prijatých očkovaných bolo 1 015,” uviedlo ministerstvo. Znižuje sa aj počet výjazdov vozidiel záchrannej zdravotnej služby, a to vo všetkých okresoch.

Oproti minulému týždňu však stúpol priemerný denný počet obetí. Čo sa týka očkovania, v minulom týždni bolo podaných 100-tisíc posilňovacích dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Celkovo už tretiu dávku dostalo 1,26 milióna Slovákov. Zároveň 6 z 10 dospelých ľudí je už zaočkovaných aspoň prvou dávkou.