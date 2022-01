V stredu vstupuje do platnosti nová vyhláška: Pozor, kde všade bude povinný respirátor!

Povinnosť nosiť respirátor bude platiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri v prípade, že nebude možné dodržať dvojmetrový odstup.

Rovnako bude respirátor povinný aj na hromadnom podujatí bez ohľadu na možnosť dodržať odstup dva metre od iných osôb. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá vstupuje do platnosti v stredu 19. januára.

Hovorkyňa ÚVZ Daša Račková pripomenula, že z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky, ich zoznam sa oproti predchádzajúcej vyhláške nezmenil. "Výnimku majú napríklad deti do šiestich rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, takisto zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, alebo osoba pri výkone športu," priblížila.

Upozornila, že presný zoznam výnimiek je uverejnený vo vyhláške.