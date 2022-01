Tretia dávka aj pre deti?! Členka konzília odborníkov prezradila viac

Očkovať treťou dávkou sa už budú môcť aj deti od 12 do 17 rokov. Presný dátum ešte nie je jasný, no malo by to byť otázkou niekoľkých dní.

Členka konzília odborníkov Elena Prokopová túto informáciu potvrdil, pre sme.sk . "Rozumieme, že tisíce detí sa krátko pred vypuknutím omikronovej vlny pandémie ocitajú už vyše pol roka po podaní druhej dávky. Pripravujeme ich očkovanie. Je otázkou dní, kedy sme chceli o posilňujúcej dávke pre deti informovať, "povedala lekárka Elena Prokopová. Rezort zdravotníctva doteraz tvrdil, že čaká, kým tretie dávky pre mladších odobrí Európska lieková agentúra (EMA). Čakaniu je zrejme koniec. Očkovacie centrá sú momentálne vyťažené najmä pre vakcináciu dospelých a seniorov treťou dávkou. Preto im podľa portálu chce dať ministerstvo ešte niekoľko dní.