Poliaci nad našimi opatreniami krútia hlavou: Vďaka slovenskej vláde máme plné svahy!

Covid je na oboch stranách rovnaký, no opatrenia a život iné. Lyžiarske strediská počas zimy štandardne praskali vo švíkoch.

Žiaľ, príchod koronavírusu urobil prevádzkovateľom riadny škrt cez rozpočet. Inak to nie je ani túto zimu, hoci v porovnaní s minulou sa už môžu ľudia chrániť očkovaním. Odlišné protipandemické opatrenia u nás a v Poľsku spôsobili, že kým na Slovensku je lyžiarov pomenej, Poliaci mali zlatý týždeň ako vystrihnutý z katalógu. Nabité mali aj inak hluché obdobie medzi Silvestrom a ich polročnými prázdninami. To im tentokrát vyplnili opäť našinci.

Ak nám začnú pomáhať, rozchodíme to za 4 roky

Slovenské parkoviská pri hoteloch či lyžiarskych strediskách v porovnaní s poľskými zívali prázdnotou. Milan Zoričák (44) zo Ždiaru má rodinný penzión, jeho kapacita je tiež desať izieb. No po prvýkrát v histórii ho nemal v top sezóne naplnený. „Každá vláda sa snaží svojím ľuďom pomôcť, no tá naša svojimi opatreniami užasne pomohla okolitým štátom. Čím viac sme začali bojovať s covidom, tým viac sme si začali škodiť. Okolité štáty bojujú inak, zaočkovaných netrestajú a doprajú im výrazne viac slobody. Rodinné podniky ako náš má šancu prežiť, lebo všetko si tu robíme vo vlastnej réžii, ale veľké hotely a reštaurácie si museli, aj keď boli zatvorené, držať zamestnancov. Keby ich prepustili, tak nových nezoženú. Viem o niekoľkých zariadeniach, ktoré sa po zatvorení už nedokázali rozbehnúť, lebo nemali zamestnancov,“ vraví smutne Milan.





Tiež sa však bojí toho, čo nastane v ďalšej sezóne. „Lebo ľudia, ktorí chodili k nám, si našli iné zariadenia v zahraničí, chvíľu to tam budú skúšať a porovnávať. Ak nám vláda začne byť naozaj nápomocná, tak to v cestovnom ruchu rozchodíme najskôr o štyri roky. Hlavne prestaňme vymýšľať už vymyslené a poučme sa konečne z okolitých krajín,“ dodáva smutne.

Slovenskej vláde vďačíme za plné izby

Kým u nás boli reštaurácie, hotely, aquaparky či lyžiarske strediská zatvorené, v Poľsku sa dalo najesť, ubytovať, zabaviť sa i zašportovať si len s minimálnymi obmedzeniami. To Slováci využili a dovolenku, víkend alebo len jednodňový pobyt trávili práve u severných susedov. V Białke Tatrzańskej, len pár kilometrov od slovenských hraníc, sme sa stretli s Robertom Zawadzkim (43), ktorý vlastní malý penzión. „Mám desať izieb a celú zimu mám penzión plne vyťažený, dokonca aj teraz, keď by inak bola v Poľsku mimosezóna. Vďačíme za to aj slovenskej vláde, ktorá Poliakov nepustila na Slovensko a Slovákov vyhnala na dovolenky do zahraničia,“ vraví Robert.