Prehľad nových pravidiel od stredy 19.januára: Pozor! Kde nebudú stačiť 2 dávky

Zmeny na ďalšie dva mesiace! Vláda v stredu schválila nové pravidlá, ktorými sa budeme riadiť počas omikron vlny.

Tú ministerstvo očakáva už na konci januára a pre vysokú infekčnosť nového variantu sa nakazí veľké množstvo ľudí. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) hovorí, že lockdown by tak nemal zmysel, preto ekonomika ostáva otvorená, no sprísňuje sa vstup do viacerých prevádzok.

Napríklad fitká, akvaparky alebo hotely budú dostupné len v režime OP+, čiže s tromi dávkami alebo dvomi dávkami a čerstvým testom. „Je dokázané, že tretie očkovanie výrazne zlepšuje ochranu pri variante omikron,“ povedal šéf IZA Matej Mišík.

Aké režimy sa budú rozoznávať

Základ

- všetci bez ohľadu na očkovanie, prekonanie a testovanie

OP

- kompletne zaočkované osoby po dobu 9 mesiacov od druhej/tretej dávky

- osoby po prekonaní COVID-19 + jedna dávka vakcíny

- osoby po prekonaní COVID-19, potvrdeného RT-PCR nie starším ako 90 dní

- deti mladšie ako 12 rokov a dva mesiace

- dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným testom

OP+

- plne zaočkovaní s posilňujúcou dávkou (teda ľudia po tretej dávke alebo v prípade očkovania vakcínou od J&J po druhej dávke)

- plne zaočkovaní (dvomi dávkami) a po prekonaní covidu (do 180 dní od pozitívneho PCR testu)

- plne zaočkovaní (dvomi dávkami) s testom (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín)

- deti od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov s plným zaočkovaním (2 dávky) a testom

OTP

- ľudia s kompletným očkovaním, testom (od odberu platí PCR test 72 hod., antigén 48 hod.) alebo ochorenie prekonali počas posledných 90 dní

Status prekonaný

- bude platiť už len 90 dní po pozitívnom výsledku PCR testu (doteraz to bolo 180 dní).

Status očkovaný

- bude platiť už len 9 mesiacov po druhej/tretej dávke.