Kontrolovali reštaurácie COVID pass alebo test počas tretej vlny? Zaočkovaní a nezaočkovaní opisujú značne inú realitu

Počas tretej vlny pandémie iba štvrtina reštaurácií kontrolovala COVID pass alebo test pri OTP režime.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Ako sa máte Slovensko? Informuje o tom komunikačná agentúra Seesame v tlačovej správe. Prieskum bol realizovaný v období od 12. decembra 2021 do 16. decembra 2021 počas lockdownu spojeného s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Prieskum bol vykonaný na vzorke 1 000 respondentov. Autormi projektu je Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, prieskumná agentúra MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame.

Zhruba 30 percent ľudí navštívilo reštaurácie alebo pohostinstvá v čase, keď platil režim OTP. Zhruba polovica nezaočkovaných návštevníkov a to 47,4 percenta tvrdí, že ich pri vstupe do gastroprevádzok neskontrolovali. Skúsenosť bez kontrol COVID pasov alebo testov mala zhruba štvrtina návštevníkov a to 27,4 percenta zaočkovaných.

„Je zaujímavé, že zaočkovaní a nezaočkovaní opisujú značne inú realitu fungovania režimu OTP. Môže to však odzrkadľovať aj jednoduchý rozdiel v tom, ktoré reštaurácie a podniky si zaočkovaní a nezaočkovaní v čase OTP vyberali. Je dosť možné, že nezaočkovaní respondenti zámerne uprednostňovali tie zariadenia, v ktorých sa COVID testy nekontrolovali," uviedla Jana Lindbloom zo Sociologického ústavu SAV.

V novembri a začiatkom decembra dve percentá ľudí pracovali z domu. Štyri percentá z opýtaných pracovali na pracovisku, no s kolegami do kontaktu neprišli. Takmer 20 percent respondentov na pracovisku prišlo do kontaktu s kolegami, pričom zhruba 20 percent malo väčšinou nasadený aj respirátor, 30 percent ho malo niekedy áno a niekedy nie a približne 20 percent nemalo nasadený respirátor vôbec. Kontakt bez respirátora mali vo vyššej miere nezaokovaní ľudia a to 35,4 percenta než zaočkovaní, a to v pomere 18,7 percenta.

„Z predchádzajúcej októbrovej vlny prieskumu zároveň vieme, že ne/zaočkovanosť jednotlivcov do veľkej miery súvisí s ne/zaočkovanosťou ich bezprostredného okolia – predovšetkým členov rodiny, ale aj najbližších kolegov na pracoviskách. Keď to skombinujeme s informáciou, že v skupinách blízkych kolegov sa respirátory často skladajú dole alebo prípadne nenosia vôbec, tak nie je prekvapením, ak sa koronavírus v značnej miere opäť šíril aj na pracoviskách," uzavrela Jana Lindbloom.