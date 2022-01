Po nemocnici v Nitre začína očkovať proti ochoreniu COVID-19 deti od päť do 11 rokov aj ďalšia nemocnica v Nitrianskom kraji.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch začne podávať vakcínu deťom v termíne od 12. do 16. januára. Ako informovala nemocnica, vakcína sa bude podávať iba zaregistrovaným záujemcom. V pracovné dni môžu zákonní zástupcovia priviesť deti na očkovania v čase od 13.00 do 16.00 h. Cez víkend zasa od 12.00 do 15.00 h.