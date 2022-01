Slovensko prekročilo milión podaných posilňujúcich vakcín: Tretiu dávku dávame 6. najpomalší v EÚ!

Odmeny, možná povinná vakcinácia, či zákaz zúčastniť sa podujatí, či ísť do prevádzok. To všetko sú veci, ktoré sa v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu vyskúšali, či plánujú vyskúšať.

Vláda sa má podľa ministra zdravotníctva už budúci týždeň zaoberať aj otázkou povinnej vakcinácie, ktorá rozdeľuje politikov aj spoločnosť. Nový Čas sa zatiaľ pozrel na to, ako je na tom Slovensko s očkovaním treťou dávkou, no oproti iným krajinám sa nemáme čím chváliť.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dal ešte v decembri vypracovať štúdiu toho, ako by mohla vláda postupovať, ak by sa rozhodla, že nariadi povinnú vakcináciu niektorých skupín obyvateľstva. K podobnému kroku pristúpili viaceré krajiny EÚ ako Taliansko, Maďarsko či Rakúsko a zvažuje to spraviť aj Nemecko. U nás sa v tejto súvislosti hovorí najmä o ľuďoch nad 60 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou rizikovou skupinou. Presadzuje to premiér Eduard Heger. „Aj ja osobne som zástancom povinného očkovania, aktuálne nevidím inú cestu ako von z pandémie. Liečba pacientov, ktorí nie sú zaočkovaní, je v drvivej väčšine prípadov náročnejšia, dlhšia, vyžaduje si viac zdravotníkov a teda je aj drahšia,“ povedal predseda vlády.

Koalícia však v tejto otázke nie je jednotná a viacerí tvrdia, že by nariadenie bolo ťažko vymáhateľné. Nezaočkovaných v tejto skupine ľudí nad 60 rokov je totiž ešte približne 370-tisíc seniorov. Minister Lengvarský pred časom tvrdil, že zatiaľ nechce povinné očkovanie zavádzať. Koaliční predstavitelia však potvrdili, že vakcináciu by mohol cez vyhlášku spustiť práve Lengvarský. Rokovať by sa o tom mohlo už budúci týždeň, kedy uplynie termín na dodanie analýz.