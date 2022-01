Štvrtá dávka vakcíny už tento rok? Šéf Moderny verí, že ju budeme potrebovať, vedec z Oxfordu však varuje

Účinnosť posilňujúcich dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa v najbližších mesiacoch pravdepodobne zníži a ľudia môžu do konca roka potrebovať ďalšie preočkovanie.

Uviedol to vo štvrtok šéf americkej farmaceutickej spoločnosti Moderna Stéphane Bancel na konferencii organizovanej bankovou spoločnosťou Goldman Sachs, informovala agentúra Reuters.

Vyhlásenie prichádza niekoľko dní po tom, čo Izrael schválil podanie druhej „posilňovacej“ a štvrtej celkovej dávky vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech ľuďom s oslabenou imunitou. Rovnaký krok oznámila vo štvrtok čilská vláda, ktorá chce od 7. februára sprístupniť štvrtú dávku všetkým obyvateľom od 55 rokov. Predbežná štúdia z Izraela zistila, že štvrtá dávka vakcíny viedla k päťnásobnému zvýšeniu v hladinách protilátok jeden týždeň po podaní.

„Stále verím, že na jeseň 2022 a neskôr budeme potrebovať posilňovače,“ povedal generálny riaditeľ Moderna Bancel. Jeho spoločnosť tiež údajne pracuje na vakcíne prispôsobenej koronavírusovému variantu omicron, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebude dostupná v najbližších dvoch mesiacoch. Agentúra Reuters pripomína, že preočkovanie je pre Modernu prospešné a že spoločnosť nedávno oznámila potenciálne príjmy z posilnenia dávok v USA vo výške dvoch miliárd dolárov.

Niektorí odborníci vyzývajú na opatrný prístup k podávaniu druhej posilňovacej dávky. "Nemôžeme očkovať každého každé štyri až šesť mesiacov. Nie je to udržateľné a nemôžeme si to dovoliť," povedal pre The Daily Telegraph Andrew Pollard, vedúci výskumu vakcín na Oxfordskej univerzite. Riaditeľ medicíny spoločnosti Pfizer Paul Burton minulý mesiac povedal, že musíme počkať ešte niekoľko mesiacov, kým sa rozhodneme, kedy a či budú potrebné štvrté dávky.

Ich administratíva však už má podporu v niektorých častiach Severnej Ameriky. Guvernér Západnej Virgínie Jim Justice oznámil, že ich chce začať ponúkať ľuďom nad 50 rokov alebo napríklad zdravotníkom. V kanadskej provincii Ontario sa už začína očkovať štvrtou dávkou, a to v domovoch dôchodcov a liečebniach pre dlhodobo chorých.