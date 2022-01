Pellegrini v povinnom očkovaní nevidí zmysel, hovorí o možnom probléme: Kto má úplne opačný názor?

Mimoparlamentné strany sa pri názore na povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 rozchádzajú.

Hlas-SD ho odmieta, Progresívne Slovensko (PS) je za povinné očkovanie celej dospelej populácie. KDH hovorí, že nariadiť očkovanie príkazom by mohlo ešte viac rozdeliť spoločnosť. Aliancia zdôrazňuje potrebu jasnej komunikácie.

Hlas-SD nepodporí povinné očkovanie ani u vybraných skupín. "Nevidím v tom žiadny zmysel. Na základe poznania fungovania vakcín a neustáleho výskytu nových variantov si nemyslím, že je politicky správne prikázať niekomu očkovať sa," povedal pre TASR líder strany Peter Pellegrini. Pripomenul, že ani viacerí lekári či zdravotné sestry nie sú zaočkovaní. Ak by sa im prikázalo povinné očkovanie a odišli by z práce, mohlo by podľa Pellegriniho dôjsť ku kolapsu zdravotníctva.



Najlepšou kampaňou by podľa Pellegriniho bolo každodenné zverejňovanie detailných informácií o tom, koľko zaočkovaných, respektíve nezaočkovaných, zomrelo či koľkí ležia na umelej pľúcnej ventilácii. Myslí si, že na zvýšenie ochoty očkovať sa majú vplyv opatrenia, ktoré nezaočkovaným komplikujú život.

"Určite sme za povinné očkovanie celej dospelej populácie, pretože to je jediné riešenie, ktoré Slovensko môže dostať z tretej vlny a ochrániť pred štvrtou či piatou. Je to ústavne priechodné riešenie, ktoré ako také má tradíciu aj v SR, kde dekády rokov povinne očkujeme už malé deti," myslí si predsedníčka PS Irena Bihariová. Odborníci sa podľa nej jednoznačne zhodujú, že očkovanie je zaručená ochrana pred dramatickým a závažným priebehom ochorenia COVID-19.