Smutný rekord: V krajine kvôli covidu-19 osirelo takmer 98 000 detí

Skoro 98 000 detí v Peru v dôsledku epidémie ochorenia covid-19 osirelo.

Oznámila to vláda tejto juhoamerickej krajiny, ktorá má v pomere k populácii najvyšší počet zomrelých s covidom-19 na svete, napísala v piatok agentúra AFP.

"Naša krajina je bohužiaľ krajinou, kde takmer 98 000 detí počas pandémie prišlo o otca, matku alebo poručníka," uviedla peruánska ministerka pre záležitosti žien a ohrozených skupín Anahí Durandová s odvolaním sa na dáta zverejnené v odbornom časopise The Lancet. "Máme smutný rekord krajiny s najvyšším počtom detí, ktoré prišli o otca, matku," dodala.

Jej ministerstvo teraz vypláca dôchodok 200 solov (necelých 45 eur) viac ako 18 000 rodinám. Ich počet by sa ale mal zvýšiť, uviedla ministerka, podľa ktorej vláda chce podporu vyplatiť celkom 83 664 osirelým deťom a dospievajúcich. Chce im tiež ponúknuť psychologickú pomoc či pomoc so vzdelávaním.

V 33-miliónovom Peru od začiatku pandémie zomrelo s covidom-19 bezmála 203 000 ľudí, v prepočte na 100 000 obyvateľov je to 624, vyplýva z údajov denníka The New York Times. Druhý najhorší výsledok má Bulharsko so 450 zosnulými na 100 000 obyvateľov, nasleduje Bosna a Hercegovina s 411 a Maďarsko s 406.