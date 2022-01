Ďalší z krajov začína očkovať deti od veku 5 rokov: V ktoré dni a kde im podajú vakcínu?

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre deti vo vekovej kategórii piatich až 11 rokov bez obmedzení sprístupní od piatka Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Očkovanie detí vakcínou od Pfizer/BioNTech zrealizuje vo svojom prešovskom a popradskom veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC). V sobotu (8. 1.) sprístupní detskú vakcínu aj v Humennom. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

"Očkovanie detí bude realizované za prítomnosti zákonného zástupcu alebo po predložení overeného splnomocnenia, a to vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, ktorá je na Slovensku pre túto vekovú kategóriu dostupná už bez obmedzenia. Predtým bola určená iba pre vysokorizikové deti na základe odporučenia lekára a pri riziku ťažkého priebehu ochorenia," uviedla Jeleňová.

Ako ďalej povedala, oproti štandardnej dávke pre dospelého človeka sa deťom aplikuje jej tretinové množstvo, respektíve k dispozícii budú takzvané detské vakcíny.





PSK umožní očkovanie detí konkrétne v piatok vo VOC Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici v Prešove, a to v čase od 13.00 h do 17.00 h, V rovnaký deň vakcínu sprístupní aj vo VOC Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu na Mnoheľovej ulici v Poprade v čase od 9.00 h do 13.00 h.

V sobotu (8. 1.) sa očkovanie detí uskutoční vo VOC Obchodnej akadémie na Komenského ulici v Humennom medzi 15.00 h a 16.00 h.

"Všetky zmienené očkovacie termíny určené vekovej kategórii piatich až 11 rokov sú otvorené len na základe registrácie cez štátnu čakáreň. Po prihlásení sa na stránke je záujemcovi pridelené najbližšie možné miesto a termín očkovania, ktoré sú následne komunikované štandardne formou SMS a e-mailu," vysvetlila Jeleňová.

Harmonogram najbližšieho očkovania všetkých vekových kategórií, teda aj detí, má kraj zverejnený na svojej webstránke www.vucpo.sk